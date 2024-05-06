Стартап Festo на видео показал, что умеют их роботы-пчёлы

Летающие роботы-пчёлы BionicBee, разработанные немецким стартапом Festo, обладают способностью собираться в рой и преодолевать препятствия. Этот проект является ценным опытом для компании и может послужить отправной точкой для создания более продвинутых бионических разработок.

Festo ранее представила и других роботов, вдохновленных природой, включая робота-муравья, роботизированную стрекозу, робота-бабочку и робопаука.

Все эти разработки были частью эксперимента по изучению движений живых существ. Создание робота-пчелы позволило компании впервые реализовать механизм полёта в рое.

Робот-пчела BionicBee имеет длину корпуса 22 см и весит 34 грамма. Размах крыльев составляет 24 см. Частота взмахов крыльев может варьироваться от 15 до 20 раз в секунду, а угол их наклона и подъёмная сила могут быть регулированы с помощью сервомоторов.

Роботы-пчёлы могут изменять высоту полёта, лететь вперёд, совершать развороты и кружиться над одним местом. Траектория полёта может быть задана с помощью компьютера.

Особенностью технологии BionicBee является использование широкополосных маяков (UWB), которые позволяют роботам определять своё местоположение в пространстве и в рое. Даже турбулентность, вызванная махами крыльев соседних роботов в полёте, учитывается системой.

Разработка роботов-пчёл BionicBee открывает новые перспективы в области бионической робототехники и может найти применение в различных сферах, включая исследования, мониторинг и промышленность.