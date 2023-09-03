Стартап Fairphone презентовал смартфон на Android за €699

Fairphone, изготовитель мобильных устройств, анонсировал свой новейший продукт — защищенный смартфон с модульным дизайном, который предполагается использовать до 2033 года. Эта информация была подтверждена техническим ресурсом Android Authority.

Примечательной особенностью нового устройства Fairphone 5 является его программа обновлений: компания обещает обеспечивать обновления операционной системы Android в течение пяти лет и обеспечивать безопасность устройства с помощью обновлений в течение восьми лет. Более того, стартап рассматривает возможность расширить этот период до десяти лет. Этот смартфон также заслуживает внимания благодаря своей легкости ремонта. Благодаря десяти модулям, на которые разбивается Fairphone 5, практически каждый элемент можно заменить легко и быстро. Особенно выделяется возможность замены аккумулятора, которая выполняется всего за несколько секунд, подобно старым моделям.

Что касается технических характеристик, Fairphone 5 представляет собой типичное устройство среднего ценового сегмента. У него есть 6,46-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2770×1224 пикселей. Передняя панель защищена прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Главная камера обладает разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией, кроме того, есть 50-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Селфи-камера также имеет разрешение 50 Мп. С процессором Snapdragon QCM6490, аналогом Snapdragon 778G, Fairphone 5 обеспечивает отличную производительность. Памяти здесь предостаточно, с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной, которые можно расширить с помощью карты microSD.

Смартфон Fairphone 5 доступен для предварительного заказа по цене, начиная с €699 (примерно 72,3 тысяч рублей). На данный момент он находится в стадии предварительного заказа.