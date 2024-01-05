Стартап Clicks запустил для iPhone чехол с QWERTY-клавиатурой по цене от 139 долларов

Инновационный стартап Clicks представил революционный чехол для iPhone, который превращает его в удобный кнопочный смартфон. Этот уникальный аксессуар вызвал огромный интерес у многих пользователей.

Clicks разработал чехол с встроенной QWERTY-клавиатурой, который совместим с моделями iPhone 14 Pro, 15 Pro и 15 Pro Max. Чехол легко подключается к смартфону с помощью USB-C или Lightning кабеля, и его клавиатура питается от батареи самого iPhone, что обеспечивает долгую работу без дополнительной зарядки.

Создатели этого аксессуара гарантируют, что он станет естественным продолжением iPhone, обеспечивая удобство и комфорт использования. К тому же, клавиатура оснащена белой подсветкой, что позволяет пользоваться ею даже в темноте.

Одной из главных особенностей чехла Clicks является то, что он полностью заменяет виртуальную клавиатуру на экране iPhone, не занимая половину экрана, как это делают другие модели смартфонов. Этот функционал был особенно популярен среди пользователей смартфонов Blackberry. Кроме того, клавиатура поддерживает все основные комбинации клавиш, что делает использование iPhone еще более удобным и эффективным. Чехол доступен в двух стильных цветах — желтом и сером, при этом его корпус выполнен из прочного пластика, а внутренняя часть обтянута мягкой замшей.

Несмотря на все преимущества, стоит отметить, что основной недостаток этого аксессуара заключается в его размере, который значительно увеличивает общие габариты iPhone. Например, у модели iPhone 14 Pro высота увеличится с 147 до 188 мм, а длина других моделей также увеличится на 42 мм.

Чехол Clicks для iPhone 14 Pro и 15 Pro доступен по цене 139 долларов, а версия для iPhone 14 Pro Max и iPhone 15 Pro Max, которая поступит в продажу весной 2024 года, стоит 159 долларов. Этот инновационный аксессуар от Clicks обещает стать незаменимым помощником для всех, кто предпочитает кнопочные смартфоны и стремится к максимальной эффективности и удобству в повседневной жизни.

Источник: hi-tech.mail.ru.