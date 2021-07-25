Представительство Foxconn выступило с официальным заявлением касательно затопления предприятия.

Накануне сообщалось, что из-за наводнения пострадали производственные цеха основного контрактного производителя Apple. В связи с этим выпуск iPhone 13 может задержаться.

Пресс-служба Foxconn уверяет, что затопило производство, где выпускают комплектующие для ПК, причем от воды пострадало дорогостоящее оборудование.

Линия, где выпускают iPhone не пострадала (вода подступила вплотную к линии, но оборудование не затронуло).

В Foxconn уверены, что смогут своевременно начать поставку серии iPhone 13 и другой продукции Apple.