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Starlink запускает услугу доступа в интернет на воде за 5 000 долларов в месяц

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Starlink теперь можно использовать на яхтах и коммерческих судах, но за это потребуется платить по 5 тыс. долларов в месяц, и это ценник указан без учета оборудования.
Компания SpaceX расширяет возможности своего спутникового интернета, он теперь работает не только на суше, но также на воде.

Правда его пока можно беспрепятственно использовать только у берегов США, Австралии, Новой Зеландии в водах от Средиземного до Северного морей.

Starlink запускает услугу доступа в интернет на воде за 5 000 долларов в месяц

Для установки на корабль нужно будет еще приобрести специальные защищенные антенны, которые оценили в 10 тыс. долларов.

Оператор указывает, что тариф Starlink Maritime позволяет без ограничений пользоваться интернетом, причем его скорость даже будет выше чем на суше, но задержки сигнала больше.

Starlink
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