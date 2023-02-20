Starlink стала предлагать тарифный план на спутниковый интернет с роумингом по всему миру

Starlink решила запустить новую услугу спутникового интернета, которая уже тестируется и скоро станет доступна для абонентов.

В компании Илона Маска обещают абонентам за 200 долларов обеспечить связь с глобальной сетью по всему миру.

Услуга называется «Глобальный роуминг», она оплачивается отдельно от основного тарифа за 599 долларов.

В компании отметили, что при использовании связи в некоторых регионах могут быть высокие задержки, иногда связь может и вовсе пропадать.

Со временем эти проблемы пропадут. Стоит отметить, что Starlink в некоторых странах не работает, так как власти этих стран не разрешили работу спутникового интернета.