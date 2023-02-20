Главная » Новости

Starlink стала предлагать тарифный план на спутниковый интернет с роумингом по всему миру

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Starlink решила запустить новую услугу спутникового интернета, которая уже тестируется и скоро станет доступна для абонентов.
В компании Илона Маска обещают абонентам за 200 долларов обеспечить связь с глобальной сетью по всему миру.

Услуга называется «Глобальный роуминг», она оплачивается отдельно от основного тарифа за 599 долларов.

В компании отметили, что при использовании связи в некоторых регионах могут быть высокие задержки, иногда связь может и вовсе пропадать.

Со временем эти проблемы пропадут. Стоит отметить, что Starlink в некоторых странах не работает, так как власти этих стран не разрешили работу спутникового интернета.

Starlink
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.