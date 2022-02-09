Starlink Илона Маска потерял 40 спутников из-за геомагнитной бури

Starlink , интернет-провайдер от основателя Tesla и SpaceX Илона Маска , по-видимому, потерял несколько своих спутников из-за геомагнитной бури, при этом около 40 были уничтожены.

Согласно официальному сообщению в блоге, компания заявила, что около 40 из 49 ее спутников Starlink, запущенных 3 февраля 2022 года, были уничтожены из-за геомагнитной бури. Этот шторм вызвал «до 50 процентов большее сопротивление, чем во время предыдущих запусков», что помешало недавно запущенным спутникам выйти на оптимальную орбиту вокруг Земли. Несмотря на все усилия Starlink по уменьшению ущерба, 40 спутников сгорели в атмосфере Земли и не смогли добраться до места назначения.

Для тех, кто не знает, ISP-подразделение SpaceX недавно объявило, что отправило более 2000 спутников и планирует запустить еще более 12000. Таким образом, хотя потеря 40 человек может не повлиять на общую цифру, это все же довольно дорогая потеря, поскольку почти вся полезная нагрузка ракеты Falcon 9 была уничтожена. Интересно, что компания воспользовалась этим шансом, чтобы также продемонстрировать незначительное влияние, которое ее спутники оказывают на небо.

Космический мусор и беспорядок вызывают растущую озабоченность в последние годы, а спутники Starlink также подвергаются критике из-за планов запуска тысяч спутников. Кроме того, астрономы также обвинили бренд в искажении изображений ночного неба, поскольку эти спутники в конечном итоге оставляют полосы на космических снимках. Это означает, что астрономам сложнее обнаруживать потенциально опасные астероиды.