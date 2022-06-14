Старинный мессенджер Google Talk прекратит работу 16 июня 2022 года

Google хоронит очередной собственный сервис. Так, с 16 июня прекратит свою работу мессенджер Google Talk, который начал работать еще в 2005 году.

В первые несколько лет Talk регулярно получал новые функции, но потом он начал терять свою популярность, и разработчики сосредоточились на других направлениях.

Затем американская компания запустила мессенджер Hangouts, который должен был заменить Talk, но он так и не получил большой популярности среди пользователей.

Talk прекратили обновлять еще в 2017 году, как только вышел Hangouts, но последний в 2020 году был переименован в Google Chat и его перенесли в Workspace.

Google Talk полностью закроют 16 июня, взамен компании Google ничего выпускать не будет.