Starfield официально представлена на ПК, Xbox Series и в Game Pass

Как было заявлено заранее, 6 сентября в 3:00 по московскому времени состоялся официальный релиз космической ролевой игры Starfield для ПК и консолей Xbox. Эта дата была долгожданной как для обладателей стандартного издания игры, так и для пользователей Game Pass.

На момент написания данного материала Steam-версия игры Starfield получила более 16 тысяч отзывов от игроков, и рейтинг пользовательских отзывов составил 83%, что соответствует категории «очень положительные».

Игроки выразили удовлетворение от увлекательного геймплея, интересных квестов и атмосферной музыки в игре. Однако также были высказаны недовольства по некоторым аспектам, таким как ограничения в процессе исследования космоса, проблемы с оптимизацией и отсутствие поддержки русского (и других) языков.

Даже несмотря на недовольство и случаи возврата средств за игру, зафиксировано значительное количество одновременных пользователей в Steam-версии Starfield в день релиза, составившее более 250,8 тысяч человек (пиковый онлайн в раннем доступе достиг 248,6 тысяч человек).

Согласно данным аналитического портала PlayTracker, общее количество игроков Starfield во время раннего доступа составило 2 миллиона человек, с 1 миллионом пользователей на Steam и 1 миллионом пользователей в экосистеме Xbox, которые приобрели премиальное издание игры.

Starfield доступна на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S, а также в Game Pass (PC и Xbox). Важно отметить, что PC-версия игры не поддерживает технологию масштабирования DLSS 3, но сообщество моддеров уже разработало исправление для этого недоразумения и внедрило поддержку FSR 2.