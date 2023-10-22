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Стандартная настройка Windows 11 Pro BitLocker замедляет SSD на 50%

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Эксперты провели тестирование операционной системы Windows 11 Pro и пришли к выводу, что её стандартные настройки приводят к снижению производительности SSD на почти 50%. Это происходит из-за активации программного шифрования BitLocker по умолчанию.

Стандартная настройка Windows 11 Pro BitLocker замедляет SSD на 50%

BitLocker оказывает программное воздействие на скорость работы диска, особенно сказываясь на случайных операциях с записью и чтением данных. Но следует учитывать, что эта функция обеспечивает важную защиту данных. Перед решением отключить её, стоит обдумать, что важнее для вас.

Также следует учитывать, что если ваш SSD поддерживает аппаратное шифрование, то переход к нему потребует полной переустановки операционной системы. Подробнее о проблеме и способах её решения можно узнать, перейдя по ссылке.

Кроме того, в этой неделе появилась информация о том, что более 400 миллионов человек используют Windows 11. Компания Microsoft выразила удовлетворение данными показателями операционной системы.

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