Стало известно, в каких российских городах скоро запустят 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) провела заседание, на котором были приняты несколько важных решений. Одно из главных событий – поступление первой заявки на выделение полос для гибридных сетей связи.

МТС подал заявку на выделение 30 МГц в диапазоне 1920-1980/2110-2170 МГц для тестирования гибридных сетей, которые объединяют наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта. Такие сети позволяют мобильным устройствам переключаться на спутниковый сигнал там, где приём сигнала от наземных сетей затруднён, например, в удалённых населённых пунктах. Данное решение является первым шагом для тестирования гибридных сетей в России.

Также на заседании ГКРЧ было принято решение о создании рабочей группы, которая будет исследовать полосы для создания гибридных сетей и уточнить порядок их выделения.

Кроме того, были определены пилотные зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром. Совместное предприятие «Новые цифровые решения» планирует опробовать совместимость сетей 5G с уже существующими средствами. Тестирование будет проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях.

И наконец, ГКРЧ утвердила список регионов, где операторы могут устанавливать базовые станции. Операторы, которые готовы устанавливать от 1 до 4 базовых станций в квартал в населённых пунктах до 1 тыс. человек, смогут получать скидку за использование радиочастотного спектра. Такая мера поддержки будет действовать до конца 2025 года.