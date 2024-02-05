Стало известно, сколько в среднем стоит выкупить данные компаний у хакеров

За прошедший год наблюдается рост числа кибератак, осуществляемых с использованием вредоносного программного обеспечения, которое шифрует ценную информацию с целью получения выкупа. Компания «Киберпротект» провела исследование и представила данные о странах и секторах, которые наиболее подвержены таким атакам, а также дала рекомендации по обеспечению безопасности данных.

Аналитики отмечают, что атаки на компании и государственные организации обычно осуществляются крупными киберпреступными группировками. В течение 2023 года было зарегистрировано более 150 масштабных атак, в ходе которых использовались вирусы-шифровальщики.

Особенно активными и опасными группировками оказались Lockbit и Conti, предположительно состоящие из граждан России и других стран бывшего СССР.

Вредоносное ПО Lockbit шифрует важные данные и устанавливает жертвам несколько дней на перевод требуемой суммы на криптовалютный кошелек злоумышленников.

Эксперты также обнаружили, что наиболее подвержены атакам государственные структуры и крупные IT-компании из России, Канады, США, Великобритании и Австралии. В 2023 году суммы выкупа данных варьировались от 250 000 до 10 миллионов долларов.

Интересно отметить, что самую большую сумму за сохранение данных в прошлом году заплатила сеть казино Caesars Entertainment, которая выплатила около 15 миллионов долларов. Однако хакерам не удалось превзойти рекорд 2022 года, когда сумма одной транзакции составила 60 миллионов долларов.

Тем не менее, даже если жертва выполнит требования злоумышленников, это не гарантирует полной безопасности данных. Киберпреступники могут не соблюдать свои обязательства, обмануть или повторно атаковать жертву.

Специалисты рекомендуют регулярно создавать резервные копии данных, чтобы обеспечить их восстановление в случае удаления или шифрования вредоносным ПО. Это считается наиболее эффективным способом защиты информации.

Источник: hi-tech.mail.ru.