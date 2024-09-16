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Стало известно, помогает ли использование темной темы в экономии заряда смартфона

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Недавние исследования показали, что использование тёмной темы на смартфонах действительно может помочь сэкономить заряд батареи, но это зависит от типа экрана.

Компания Google выяснила, что на устройствах с OLED-экранами экономия заряда может составлять от 15% до 63%. В то же время на гаджетах с LCD-экранами такого эффекта не наблюдается.

Исследование Университета Пердью показало, что при яркости дисплея в пределах 30-50% тёмная тема экономит лишь 3-9% заряда.

Эксперимент, проведённый порталом 4PDA с использованием смартфона Vivo V21 с AMOLED-дисплеем, подтвердил, что при максимальной яркости тёмная тема значительно снижает расход аккумулятора, особенно при просмотре видео на YouTube. При средней яркости разница также была заметной, но не столь выраженной.

Источник: ferra.ru.

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