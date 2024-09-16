Стало известно, помогает ли использование темной темы в экономии заряда смартфона

Недавние исследования показали, что использование тёмной темы на смартфонах действительно может помочь сэкономить заряд батареи, но это зависит от типа экрана.

Компания Google выяснила, что на устройствах с OLED-экранами экономия заряда может составлять от 15% до 63%. В то же время на гаджетах с LCD-экранами такого эффекта не наблюдается.

Исследование Университета Пердью показало, что при яркости дисплея в пределах 30-50% тёмная тема экономит лишь 3-9% заряда.

Эксперимент, проведённый порталом 4PDA с использованием смартфона Vivo V21 с AMOLED-дисплеем, подтвердил, что при максимальной яркости тёмная тема значительно снижает расход аккумулятора, особенно при просмотре видео на YouTube. При средней яркости разница также была заметной, но не столь выраженной.

Источник: ferra.ru.