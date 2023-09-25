Стало известно почему в AirPods Pro нет поддержки звука без потерь для всех

Представители компании Apple объяснили, почему наушники AirPods Pro не поддерживают функцию передачи звука без потерь (lossless audio) при использовании со всеми устройствами.

На вопрос YouTube-блогера они ответили, что ограничение связано с конструктивными особенностями гаджетов.

В AirPods Pro и Vision Pro используется чип H2, благодаря которому между ними осуществляется передача данных на высокой частоте 5 ГГц, позволяющей обеспечить lossless-качество звука.

При использовании AirPods Pro с другими устройствами звук передается на более низкой частоте 2,4 ГГц, что и не позволяет обеспечить lossless-качество.

Также представители отметили, что новая модель AirPods Pro 2 будет совместима с Vision Pro, но также без поддержки lossless-звука из-за конструктивных особенностей наушников.