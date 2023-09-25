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Стало известно почему в AirPods Pro нет поддержки звука без потерь для всех

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Представители компании Apple объяснили, почему наушники AirPods Pro не поддерживают функцию передачи звука без потерь (lossless audio) при использовании со всеми устройствами.

На вопрос YouTube-блогера они ответили, что ограничение связано с конструктивными особенностями гаджетов.

В AirPods Pro и Vision Pro используется чип H2, благодаря которому между ними осуществляется передача данных на высокой частоте 5 ГГц, позволяющей обеспечить lossless-качество звука.

При использовании AirPods Pro с другими устройствами звук передается на более низкой частоте 2,4 ГГц, что и не позволяет обеспечить lossless-качество.

Также представители отметили, что новая модель AirPods Pro 2 будет совместима с Vision Pro, но также без поддержки lossless-звука из-за конструктивных особенностей наушников.

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