Стало известно о конфигурациях памяти и ценах на Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro

Инсайдеры распространили информацию о стоимости всех версий новых Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro.

Учитывая обнародованные данные, можно сказать, что сначала смартфоны поступят в продажу на китайском рынке, а позже выйдут и глобальные версии.

Базовая версия Xiaomi 13 получил ценник в эквиваленте 615 долларов. Ее предложат с объемом памяти 8/128 Гб. Также будут версии 8/256 ГБ – 655 долларов, 12/256 ГБ – 700 долларов, 12/512 ГБ – 770 долларов.

Старшая модель будет представлена в трех конфигурациях с объемом памяти 8/128 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Их стоимость составит 755, 855 и 925 долларов.

Слухи также указывают, что модели получат и специальные версии, которые обойдутся дороже.