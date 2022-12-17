Стало известно, насколько новейший процессор Intel Core i9 быстрее AMD Ryzen 9

В сети появились результаты тестов процессора Intel Core i9-13900KS. Все данные после тестов источник предоставлять не стал, но указал, насколько чип производительней AMD Ryzen 9 7950X и Core i9-13900K.

В Core i9-13900KS 24 ядра и 32 потока, причем этот процессор работает на частоте до 6 ГГц, и судя по результатам тестов, флагманская платформа от Intel в однопоточном режиме превосходит конкурента на 15% и на 8% в многопоточном.

В сравнении с Core i9-13900K производительность Core i9-13900KS вырастает на 5% и 3% соответственно.