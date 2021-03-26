Стало известно кто стал издателем нарисованной тактической стратегии Inkulinati

Польская студия Yaza Games с мая 2020 года начала разработку «чернильной» средневековой стратегии Inkulinati.

На мероприятии Future Games Show: Spring Showcase представители Yaza Games показали тизер-трейлер с элементами геймплея и назвали издателя. Им стала компания Daedalic Entertainmen.

События игры разворачиваются на средневековом манускрипте, а главными героями являются рыцарь и монахиня.

Вооружившись живыми чернилами, они схлестнутся в битве.

Главным оружием послужат нарисованные монстры, которые будут выходить на дуэли один на один.

Каждому игроку будут даны несколько таких монстров, которые получат уникальные способности.

Разработчики заявили, что игра порадует геймеров как одиночной кампанией, так и локальным PvP-режимом.

Выход игры на PC запланирован в конце текущего года. Inkulinati можно будет скачать с платформ Steam и GOG. Также, Yaza Games хотят выпустить игру на консоли Nintendo.