Недавно в техподдержке китайской компании в Твиттере появилось сообщение, что для глобального смартфона Huawei Mate 10 Pro скоро выйдет обновление до Android 10 с EMUI 10.

Новую версию прошивки аппарат получил в Китае, причем произошло это еще в январе, а теперь стало известно, когда глобальный Huawei Mate 10 Pro получит EMUI 10.

Согласно официальной информации распространение обновления начнется в следующем месяце. Точные сроки будут объявлены дополнительно.