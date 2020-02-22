Стало известно, когда глобальный Huawei Mate 10 Pro получит EMUI 1023.02.2020 00:04
Недавно в техподдержке китайской компании в Твиттере появилось сообщение, что для глобального смартфона Huawei Mate 10 Pro скоро выйдет обновление до Android 10 с EMUI 10.
Новую версию прошивки аппарат получил в Китае, причем произошло это еще в январе, а теперь стало известно, когда глобальный Huawei Mate 10 Pro получит EMUI 10.
Согласно официальной информации распространение обновления начнется в следующем месяце. Точные сроки будут объявлены дополнительно.
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