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Стало известно, какую технику покупали россияне

14.05.2020 14:28

Аналитики «AliExpress Россия» подготовили отчет по продажам техники в стране по итогам апреля 2020 года.
В отчетный период, как было отмечено, средний чек на технику вырос, что связано с покупкой более дорогого товара.

Последний чаще выбирали из-за падения рубля, то есть россияне покупали более дорогой товар, покупка которых ранее откладывалась.

В целом крупная бытовая техника в России стала популярнее на 200%, а еще наблюдался повышенный спрос на очистители воздуха, которые стали популярнее на 100%.

Еще на 23% выросли продажи увлажнителей воздуха, а роботы-пылесосы показали рост на 35%, причем отмечается, что больше всего было продано моделей с функцией влажной уборки и дистанционным управлением.

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