Стало известно, какой могла быть консоль Xbox 720 от Microsoft

Microsoft совершила смелый шаг, представив более доступную версию своей консоли Xbox Series. Но оказывается, эта идея не нова. Всплыли документы, свидетельствующие о том, что компания уже ранее рассматривала выпуск бюджетной альтернативы Xbox One.

Утечки документов из прошлого показали, что Microsoft задумывалась о разработке Xbox 720 вместо Xbox One. Эта консоль должна была быть в шесть раз мощнее предшественника и полностью совместимой с ним.

Более того, ее цена должна была составлять всего $300, что в сравнении с $400 за Xbox One, делало ее более доступной для широкой аудитории.

В комплекте с Xbox 720 предлагался Kinect 2.0, а также различные инновационные функции, такие как поддержка ТВ и приложений, облачный гейминг и совместимость с VR/AR-гарнитурой Fortaleza.

Однако, несмотря на все планы и разработки, Xbox 720 так и не увидел свет. Вместо этого была выпущена Xbox One, которая, хотя и имела свои преимущества, но не была такой доступной для массового потребителя, как задумывалось ранее.

Теперь, спустя годы, Microsoft вновь решила пойти по пути выпуска более доступной версии консоли, представив Xbox Series S.

Эта консоль предлагает некоторые функции и возможности Xbox Series X, но по более привлекательной цене. Таким образом, компания исполнила свою давнюю задумку, предложив более доступную альтернативу для всех желающих погрузиться в мир игр.