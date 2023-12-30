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Стало известно, какими эмодзи россияне пользовались наиболее часто

Автор На чтение 2 мин Просмотров 5 Опубликовано

В преддверии Нового года аналитики «Медиалогии» решили провести исследование, чтобы выяснить, какие эмодзи россияне использовали чаще всего при обсуждении праздника в социальных сетях.

Стало известно, какими эмодзи россияне пользовались наиболее часто

В результате исследования было выявлено, что наиболее популярным эмодзи стало «новогодняя ель», которое встречалось в 723,1 тыс. сообщений. Пользователи часто использовали это эмодзи, чтобы поделиться видео, где они прятали подарки, воссоздавая свои детские воспоминания.

На втором месте оказалось эмодзи «снежинка» с 290,4 тыс. сообщений. Оно использовалось для демонстрации праздничного макияжа, который создавали пользователи.

Эмодзи «сердце» заняло третье место в рейтинге с 235,8 тыс. сообщений. Оно использовалось для передачи тепла и любви, а также для показа новогодних нарядов и обмена рецептами.

На четвертом месте расположилось эмодзи «подарок». Оно было упомянуто в 235,2 тыс. сообщений и использовалось для обсуждения подарков, которые пользователи получили или собираются дарить на Новый год.

Пятое место заняло эмодзи «блестки», которое было использовано в 187,3 тыс. сообщений. Оно использовалось для обсуждения трендов на грядущий 2024 год и для обмена рекомендациями о том, куда можно отправиться в праздники.

Замыкает рейтинг эмодзи «дракон». Оно было упомянуто в более чем 21 тыс. сообщений и связано с символом грядущего 2024 года. Пользователи использовали это эмодзи не только для обсуждения ожиданий от нового года, но и для показа своего новогоднего маникюра.

Данные исследования были собраны с 1 по 21 декабря 2023 года с использованием продукта «Медиалогия SM». Рейтинг составлен на основе анализа 5,7 млн сообщений в социальных сетях, исключая спам и объявления. Были учтены сообщения на различных платформах, включая Telegram, ВКонтакте, YouTube, OK, Twitter, Rutube, Likee, Yappy и другие. В анализе рассматривались эмодзи, использованные в тексте постов и комментариях.

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