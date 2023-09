Стало известно, какими будут новые iPhone 15: вся информация

Компания Apple объявила о проведении специального мероприятия, запланированного на 12 сентября. На этом мероприятии планируется представить новые продукты, включая iPhone 15, Apple Watch Series 9 и несколько новых аксессуаров. Что интересно, по информации из Bloomberg, некоторые из этих новинок могут стать доступными для покупки уже на следующий день после мероприятия.

Обычно новые устройства Apple становятся доступными для заказа через неделю после анонса и появляются в магазинах через некоторое время. Однако, согласно сообщениям, Apple может изменить этот порядок и предложить некоторые из своих устройств для покупки уже 13 сентября.

Конечно, точно определить, какие устройства будут доступны сразу, пока сложно. Обычно предзаказы для iPhone начинаются по пятницам, а в магазинах они появляются через неделю после анонса. Однако в прошлом году Apple Watch были доступны для покупки сразу после онлайн-мероприятия.

Презентация iPhone 15 намечена на 12 сентября, и обычно новые смартфоны выходят примерно через 10 дней после анонса. Таким образом, ожидается, что iPhone 15 будет доступен для покупки с 22 сентября 2023 года.

Однако следует учесть, что не все модели iPhone 15, возможно, будут доступны в это время. Согласно информации из 9to5Mac, поставки iPhone 15 Pro Max могут начаться не раньше начала октября.

Что касается цен, предполагается, что цены на новые смартфоны могут быть выше, чем стартовая цена iPhone 14, но это относится в основном к старшим версиям. Например, iPhone 15 Pro может стоить на 100 долларов дороже, чем iPhone 14 Pro, а iPhone 15 Pro Max подорожает на 100 или 200 долларов по сравнению с iPhone 15 Pro Max. Базовые версии (iPhone 15 и iPhone 15 Plus), вероятно, будут продаваться по текущим ценам.

Предварительные цены, согласно слухам:

iPhone 15 — 799 долларов.

iPhone 15 Plus — 899 долларов.

iPhone 15 Pro — 1099 долларов.

iPhone 15 Pro Max — 1299 долларов.

Сообщается, что названия моделей iPhone останутся прежними, несмотря на слабые продажи iPhone 14 Plus. Таким образом, покупателей ожидают четыре модели: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Слухи также говорят о появлении более мощного iPhone Ultra в будущем, но это пока не рассматривается до следующего года. Таким образом, осенью 2024 года Apple может отказаться от моделей iPhone Plus и Mini в пользу более передового iPhone Ultra.

Что касается дизайна iPhone 15, изменения внешнего вида, вероятно, будут незначительными. Главное изменение будет связано с дисплеем, который станет изогнутым, как у iPhone 11 Pro. Также утверждается, что iPhone 15 Pro будет иметь изогнутые края с более тонкими рамками.

Два смартфона нового поколения будут иметь экраны размером 6,1 дюйма, а другие две версии — 6,7 дюйма. Также Pro-версии могут получить титановые рамки.

Порт Lightning будет заменен на USB-C во всех моделях iPhone 15, и вместо выреза (челки) будет «динамический остров» для отображения информации и виджетов, что ранее было доступно только на Pro-версии.

Слухи о возможной замене механической кнопки отключения звука на кнопку «действие» также были опровергнуты. Новая кнопка «действие» предназначена для множества функций, включая управление режимом бесшумного звонка, активацию камеры и фонарика.

Что касается камер, iPhone 15 Pro может получить перископ-объектив для улучшенной съемки на большие расстояния. Дизайн камеры в iPhone 15 Pro Max может быть выдвинутым, возможно, связанным с новым объективом.

В плане зарядки, iPhone 15 получит зарядку мощностью 35 Вт, что позволит заряжать устройства почти в два раза быстрее по сравнению с предыдущими моделями. Также ожидается, что новые смартфоны будут оснащены более мощными аккумуляторами.

В заключение, следует отметить, что хотя изменения в дизайне и функциональности iPhone 15 будут незначительными, ожидается, что новые модели, особенно Pro-версии, предложат ряд улучшений, сделав их более привлекательными для покупателей.