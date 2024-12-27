Стало известно, каким будет новый игровой ноутбук Clevo X580

В сети появились первые тизеры нового игрового ноутбука Clevo X580, а также подробный список его ожидаемых характеристик.

Ноутбук будет оснащён 18-дюймовым дисплеем с разрешением UHD+ (3840×2400 пикселей) или QHD+ (2560×1600 пикселей) в зависимости от конфигурации.

Процессор, который будет использоваться в устройстве, пока не раскрыт, но предполагается, что это будет модель из семейства Intel Arrow Lake-HX.

Также ожидается, что Clevo X580 получит видеокарту серии GeForce RTX 50, вероятно, RTX 5090 Laptop с 16 ГБ видеопамяти GDDR7.

Объём оперативной памяти может достигать 192 ГБ (DDR5), а на плате будет место для четырёх накопителей M.2 2280. Аккумулятор имеет ёмкость 98 Втч и поддерживает 330-ваттную зарядку.

Что касается интерфейсов, ноутбук будет оснащён двумя портами Thunderbolt 5, двумя Ethernet и USB Type-A, HDMI, mini-DisplayPort, а также модулем Wi-Fi 7. Вес устройства составит 3,6 кг.

Ожидается, что премьера Clevo X580 состоится на выставке CES 2025.