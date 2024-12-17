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Стало известно, какие наушники выбирали покупатели в России в 2024 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Группа М.Видео-Эльдорадо представила статистику продаж наушников в России за 10 месяцев 2024 года, сообщив, что россияне купили более 24 миллионов устройств.

Стало известно, какие наушники выбирали покупатели в России в 2024 году

Рынок наушников увеличился на 20,6% в денежном выражении, а средняя цена составила 2300 рублей.

В числе самых популярных брендов оказались Apple, Samsung и HUAWEI. Наибольшим спросом пользовались модели AirPods и AirPods Pro 2-го поколения, Samsung Galaxy Buds и HUAWEI Freebuds.

Руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» Екатерина Иксанова отметила, что TWS наушники становятся предпочтительным выбором благодаря их удобству и технологии шумоподавления, что позволяет пользователям наслаждаться музыкой и звонками в любых условиях.

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