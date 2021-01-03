Стало известно, какие модели будут в линейке смартфонов Huawei P50

Китайский производитель Huawei уже работает над новой линейкой смартфонов Huawei P50, которые будут представлены в этом году.

Постепенно в Сети стали появляться подробности о новинках, и недавно инсайдер сообщил, какие модели ожидаются в линейке.

Если верить источнику, то смартфон будет представлен в трех вариантах с разными размерами.

В частности, в линейке предложат большой, средний и компактный варианты. Наряду с этой информацией было опубликовано и первое изображение, которое распространил инсайдер RODENT950.

Он же сообщил, что один из смартфонов получит диагональ экрана 6,2 дюйма и это будет Huawei P50.

Вторая модель с названием Huawei P50 Pro будет иметь уже 6,6-дюймовый дисплей, а третья версия получит название Huawei P50 Pro+) и 6,8-дюймовый дисплей.

Средний аппарат получит габариты 159 х 73 мм. Другие подробности о смартфоне пока не сообщают.