Стало известно, какие модели будут в линейке смартфонов Huawei P50

Стало известно, какие модели будут в линейке смартфонов Huawei P5003.01.2021 11:30
Китайский производитель Huawei уже работает над новой линейкой смартфонов Huawei P50, которые будут представлены в этом году.
Постепенно в Сети стали появляться подробности о новинках, и недавно инсайдер сообщил, какие модели ожидаются в линейке.
Если верить источнику, то смартфон будет представлен в трех вариантах с разными размерами.
В частности, в линейке предложат большой, средний и компактный варианты. Наряду с этой информацией было опубликовано и первое изображение, которое распространил инсайдер RODENT950.
Он же сообщил, что один из смартфонов получит диагональ экрана 6,2 дюйма и это будет Huawei P50.
Вторая модель с названием Huawei P50 Pro будет иметь уже 6,6-дюймовый дисплей, а третья версия получит название Huawei P50 Pro+) и 6,8-дюймовый дисплей.
Средний аппарат получит габариты 159 х 73 мм. Другие подробности о смартфоне пока не сообщают.
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