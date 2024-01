Стало известно, какие игры с PlayStation 5 очень скоро выйдут на ПК

Sony решила продолжить свое присутствие на компьютерном рынке и портировать свои самые популярные игры с PlayStation на ПК.

По недавним утечкам информации, компания планирует выпустить несколько из своих хитовых проектов на компьютерах в 2024 году.

Среди этих игр будут такие фавориты, как The Last of Us Part II: Remastered, God of War: Ragnarok, Demon’s Souls, Ghost of Tsushima: Director’s Cut и Gran Turismo 7.

Но это еще не все! В списке также фигурируют Marvel’s Spider-Man 2, который планируется к выпуску в начале 2025 года, и Infamous: Second Son, одна из первых успешных игр для PlayStation 4.

Такой шаг позволит Sony расширить доступность своих проектов для еще большей аудитории и даст возможность игрокам на ПК насладиться непревзойденными играми, которые заслуженно стали хитами последних лет.

Это будет уникальная возможность для всех любителей игр на ПК окунуться в захватывающие миры и захватывающие истории, которые Sony создает на своих консолях.