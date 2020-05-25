Стало известно, какие игры PS Plus могут быть бесплатными в июне

Британские журналисты в PS Store обнаружили пометку при попытке добавить Marvel’s Spider-Man.

В частности, журналисты в PS Store обратили внимание, что если добавить игру Marvel’s Spider-Man, то внизу под стоимостью стандартной версии появляется значок “Free”.

Вероятно именно эту игру в следующем месяце и будут раздавать бесплатно пользователям PlayStation Plus. Впрочем, никто не исключает, что возможно в британском PS Store был сбой.

Официально о бесплатных играх будет объявлено на следующей неделе.

Стоит отметить, что в мае подписчикам PS Plus бесплатно раздают симуляторы Farming Simulator 19 и Cities: Skylines.