Стало известно, как защитить смартфон от кражи данных через общественную зарядку

Общественные USB-зарядные устройства могут быть опасными из-за угрозы, называемой «Juice Jacking». Эта угроза заключается в использовании портов зарядки для кражи данных или защите традиционного программного обеспечения на подключенных устройствах.

Злоумышленники могут подделывать зарядные станции или открывать закрывающие порты, чтобы получить доступ к вашим данным без вашего согласия.

Чтобы защитить свой смартфон от таких атак, рекомендуется принять несколько мер предосторожности. Во-первых, лучше носить с собой собственное зарядное устройство, соблюдая правила использования портов.

Во-вторых, можно использовать кабели, которые блокируют передачу данных, чтобы исключить возможность несанкционированной передачи информации.

Кроме того, стоит быть внимательным и проверять порты и кабели на предмет подделки или повреждений. Также важно относиться к подозрительным или непроверенным зарядным устройствам и регулярно обновлять программное обеспечение на своем устройстве, чтобы устранить уязвимости.

В целом рекомендуется соблюдать осторожность при использовании электрических USB-зарядных устройств и лучше дождаться возможности зарядить свое устройство дома с помощью собственного зарядного устройства.