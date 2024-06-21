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Стало известно, как защитить смартфон от кражи данных через общественную зарядку

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Общественные USB-зарядные устройства могут быть опасными из-за угрозы, называемой «Juice Jacking». Эта угроза заключается в использовании портов зарядки для кражи данных или защите традиционного программного обеспечения на подключенных устройствах.

Злоумышленники могут подделывать зарядные станции или открывать закрывающие порты, чтобы получить доступ к вашим данным без вашего согласия.

Чтобы защитить свой смартфон от таких атак, рекомендуется принять несколько мер предосторожности. Во-первых, лучше носить с собой собственное зарядное устройство, соблюдая правила использования портов.

Во-вторых, можно использовать кабели, которые блокируют передачу данных, чтобы исключить возможность несанкционированной передачи информации.

Кроме того, стоит быть внимательным и проверять порты и кабели на предмет подделки или повреждений. Также важно относиться к подозрительным или непроверенным зарядным устройствам и регулярно обновлять программное обеспечение на своем устройстве, чтобы устранить уязвимости.

В целом рекомендуется соблюдать осторожность при использовании электрических USB-зарядных устройств и лучше дождаться возможности зарядить свое устройство дома с помощью собственного зарядного устройства.

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