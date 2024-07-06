Стало известно, как позвонить абоненту, если номер внесен в «черный список»

Юрий Бастрыкин, руководитель отдела информационной безопасности в PGR agency, поделился несколькими полезными способами в интервью агентству «Прайм».

Вариант, который первым приходит на ум, — приобрести услугу антиопределителя номера у своего мобильного оператора. Однако Бастрыкин предлагает не торопиться с такой покупкой, так как в большинстве смартфонов уже есть бесплатная функция отключения определения номера.

«В большинстве случаев вам не придется покупать дополнительные сервисы, так как в настройках многих смартфонов есть возможность бесплатно отключить определение номера», — отмечает эксперт.

Для пользователей iPhone с операционной системой iOS рекомендуется зайти в основные настройки и выбрать пункт «Телефон». Затем следует найти опцию «Показ номера» и отключить ее.

Владельцы смартфонов с операционной системой Android также могут запретить определение своего номера. Для этого необходимо зайти в расширенные настройки и выбрать сервис «Определение номера», после чего следует его отключить.

Кроме того, Бастрыкин отмечает, что можно связаться с абонентом, который занес ваш номер в черный список, с помощью мессенджеров.

Такие приложения предоставляют возможность общаться с другими пользователями, даже если ваш номер был заблокирован.