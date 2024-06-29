Стало известно, как можно продлить жизнь Windows 10

Согласно сообщению издания Neowin, возможно продлить сроки работы операционной системы Windows 10 с помощью сторонних разработчиков.

Некоторые энтузиасты и стартапы выпускают альтернативные патчи безопасности для устаревших версий Windows, что позволяет пользователям продолжать использовать Windows 10 даже после октября 2025 года, когда Microsoft прекратит официальную поддержку системы.

Один из таких примеров — компания 0patch, которая предлагает микро-патчи безопасности для Windows.

Они обещают предоставлять альтернативные обновления для пользователей Windows 10 в течение пяти лет после окончания официальной поддержки, что означает, что Windows 10 сможет продолжать работать до 2030 года.

Статья также отмечает, что эти энтузиасты будут выпускать небольшие обновления в виде файлов настроек процессора, что позволит быстро устанавливать патчи без перезагрузки системы. Если возникнут проблемы, разработчики смогут отозвать апдейт и исправить его.