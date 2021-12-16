Стало известно, как будут отличаться телевизоры с разрешением 16К

Сейчас на рынке предлагают телевизоры с разрешением Full HD, 4K и 8K, а при желании можно найти и приобрести 16К панель, которая есть у компании Sony.

В материале на Overclockers рассуждали нужно ли такое разрешение телевизоров, ведь в настоящее время 4К телевизоры уже считаются нормой, а большинство моделей выходят именно с таким разрешением панели.

Но если разобраться, то пока контента в 4К не так уже и много, а в 8К его можно сказать и нет. Через пару лет конечно ситуация с 8К видео станет лучше.

Практически все 8К телевизоры улучшают 4К до 8К, а для этого используются специальные мощные процессоры.

Некоторые специалисты уверяют обратное, что 4К уже устарел и актуальным можно назвать 8К, но такой формат пока не используют при съёмке фильмов и разработке игр, так как на обработку видео требуются очень мощные видеокарты.

К тому же в динамической картинке пользователь с расстояния в два метра уже не различает 4К и 8К контент, сделанный в хорошем качестве. Что касается 16К, то он может стать популярным примерно через 10-15 лет.