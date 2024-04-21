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Стало известно, как будет выглядеть недорогой смартфон Honor 200 Lite

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Недавно на платформе сертификации NBTC в Таиланде был замечен грядущий смартфон среднего уровня Honor 200 Lite, что указывает на его скорое появление. Новые данные указывают, что презентация аппарата состоится 25 апреля во Франции.

Такая информация была получена с сайта Honor France, там же была опубликована страница посвященная будущей новинке. Благодаря этому стало достоверно известно, как будет выглядеть смартфон и в каких цветах он поступит в продажу.

Honor 200 Lite получит плоский дисплей с овальным вырезом под фронтальную камеру, предположительно в экране будет расположено два сенсора изображения.
Задняя панель устройства, как ожидается, будет оснащена двойной камерой с разрешением 108 мегапикселей и вспышкой.

Honor 200 Lite будет доступен в трех оттенках: Midnight Black, Cyan Lake и текстурированном Starry Blue, толщина смартфона составляет 6,78 мм, масса 166 грамм.
Предположительно, Honor 200 Lite будет похож на Honor X50i+, который доступен исключительно на китайском рынке.

Honor X50i+ получил 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей FHD+ с частотой обновления 90 Гц, процессор Dimensity 6080, 12 ГБ оперативной памяти, 256/512 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Сканер отпечатка пальца в смартфоне расположен на боковой грани, а основная камера имеет датчик изображения 108 Мп.

Стало известно, как будет выглядеть недорогой смартфон Honor 200 Lite Стало известно, как будет выглядеть недорогой смартфон Honor 200 Lite

Источник: gizmochina

Honor Honor 200 Lite
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