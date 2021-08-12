Стало известно больше характеристик Motorola Edge 20 Fusion Flipkart

Совсем недавно Motorola подтвердила, что 17 августа запустит Moto Edge 20 и Edge 20 Fusion в Индии. Официальный тизер дал нам четкое представление о дизайне Edge 20 Fusion, который в основном совпадает с дизайном Edge. 20 Lite. Тем не менее, были опубликованы некоторые характеристики устройства, подтверждающие наличие другого чипсета на борту Edge 20 Fusion.

Motorola Edge 20 Fusion теперь размещен на веб-сайте популярного интернет-магазина Flipkart, принадлежащего Walmart, в Индии. Список четко демонстрирует полные характеристики смартфона.

Список Flipkart подтверждает, что Motorola Edge 20 Fusion будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 800U, который, очевидно, более мощный, чем Dimensity 720 SoC на Edge 20 Lite. Варианты оперативной памяти и хранилища еще не раскрыты.

Смартфон будет оснащен 6,7-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц, боковым сканером отпечатков пальцев и поддержкой 13 диапазонов 5G в Индии.

Что касается камеры, Edge 20 Fusion имеет тройную заднюю камеру, состоящую из основного датчика на 108 МП, сверхширокой камеры на 8 МП, которая также может снимать макроснимки, и датчика глубины. Для селфи есть 32-мегапиксельная камера для селфи, размещенная внутри корпуса.

Устройство будет работать на стандартном Android 11 из коробки, а также на пакете безопасности Lenovo ThinkShield For Mobile. Размер батареи пока неизвестен, но телефон будет заряжаться через порт USB-C.

Motorola Edge 20 Fusion будет иметь как минимум два цветовых варианта.

Как уже говорилось ранее, в тот же день Motorola выпустит ванильный Edge 20 в Индии. Спецификация этой модели не отличается от заявленной для мирового рынка. Это Snapdragon 778G SoC, 6,7-дюймовая 144 Гц FullHD + OLED-панель.

Источник — Astera.