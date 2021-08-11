Стали известны возможные характеристики Realme Book

Realme растет экспоненциально, и, похоже, компания не планирует замедляться в ближайшее время. Компания, которая дебютировала в 2018 году как суббренд OPPO на индийском рынке, теперь присутствует в нескольких регионах.

Realme больше не ограничивается смартфонами, и теперь компания становится брендом стиля жизни с портфелем продуктов, охватывающим несколько категорий. Производитель смартфонов сейчас готовится к выходу в двух новых категорий — ноутбуки и планшеты. В связи с этим она уже сообщила о своих грядущих Realme Book и Realme Pad.

Недавно просочилась информация о Realme Book Slim, что может означать, что Realme Book — это линейка ноутбуков, а первая модель называется Slim.

Ожидается, что Realme Book будет иметь дизайн, аналогичный Apple MacBook Air. В сеть просочились несколько изображений будущего ноутбука, которые, похоже, подтверждают сходство с ноутбуком Apple. Устройство также, вероятно, будет иметь металлическую конструкцию, что придаст ему превосходный внешний вид.

Официальный тизер компании продемонстрировал ноутбук в цветном варианте Real Grey, но утечка показала, что продукт будет доступен в нескольких цветовых вариантах , включая Real Red, Real Blue и Real Apricot — все они имеют матовую поверхность.

Он будет оснащен клавиатурой с подсветкой и большим трекпадом. Он имеет порт USB Type-C и индикатор зарядки слева, а также порт USB и разъем для наушников справа.

Сообщается, что первый ноутбук от Realme будет оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением экрана 2160 x 1440 пикселей и максимальной яркостью 300 нит. Чтобы снизить нагрузку на глаза, компания получает сертификат синего света для устройства. Компания также подтвердила, что Realme Book будет иметь соотношение сторон 3: 2 и 100% цветовую гамму sRGB.

Уже подтверждено, что устройство будет оснащено процессором Intel Core i5-1135G7 вместе с графикой Intel Xe. Чипсет Tiger Lake серии U изготовлен с использованием 10-нм процессора SuperFin. Говорят, что он поставляется с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ SSD-накопителя. Также будет датчик отпечатков пальцев для дополнительной безопасности.

Источник — Astera.