Стали известны возможные характеристики Google Pixel 5a

Доступная линейка Google Pixel стала фаворитом поклонников. В прошлом году Google вышла на рынок среднего класса с Pixel 4a. В этом году пришло время для Pixel 5a, который, как ожидается, станет доступной версией Pixel 5.

Pixel 5a будет следовать обычной тенденции дизайна, которая наблюдалась на протяжении многих лет. Согласно недавно просочившимся изображениям компонентов, Pixel 5a можно увидеть в корпусе из поликарбоната с квадратным модулем камеры и физическим датчиком отпечатков пальцев на задней панели.

Однако на этот раз задняя панель может иметь больше резины, чем твердого пластика. По слухам, 3,5-мм аудиоразъем расположен на верхнем краю, а кнопка питания и качельки регулировки громкости расположены справа. Он также будет иметь рейтинг IP67, как Pixel 4a.

По некоторым слухам, Pixel 5a будет иметь безрамочный дисплей с отверстием в верхнем левом углу. По слухам, это 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением FHD +. О частоте обновления панели нет ни слова; это может быть панель с частотой 60 Гц, как у Pixel 4a, или панель с частотой 90 Гц, как у Pixel 5.

Согласно изображениям, предоставленным AndroidPolice, можно увидеть Pixel 5a с двумя датчиками камеры на модуле задней камеры со светодиодной вспышкой. Что касается конфигурации, ожидается, что он будет иметь ту же комбинацию 12,2-мегапиксельного двухпиксельного основного датчика и 16-мегапиксельного сверхширокого, как у Pixel 4a 5G и Pixel 5. Кроме того, ожидайте, что он будет иметь все преимущества. и свистки компьютерной фотографии Google.

Согласно некоторым ранним сообщениям, Pixel 5a, по слухам, будет работать на Snapdragon 765G SoC. Однако недавний отчет предполагает, что SoC Snapdragon 750G будет работать на доступном Pixel следующего поколения. Телефон, вероятно, будет иметь 6 ГБ оперативной памяти и не менее 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, он будет поддерживать подключение 5G. Что касается программного обеспечения, Pixel 5a будет работать под управлением Android 11. Согласно недавно просочившимся изображениям компонентов Pixel 5a, смартфон можно увидеть с батареей емкостью 4680 мАч.

Согласно недавнему отчету, Pixel 5a будет продаваться по цене 450 долларов, что на 49 долларов меньше, чем его предшественник. Кроме того, при запуске смартфон будет доступен только в одном цвете — Mostly Black. Согласно некоторым недавним слухам, ожидается, что Pixel 5a будет анонсирован 17 августа, то есть сегодня, а релиз запланирован на 26 августа. Смартфон будет доступен для покупки через онлайн-каналы и офлайн-магазины Google.

Источник — Astera.