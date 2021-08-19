Ранее в этом году были выпущены смартфоны серии Vivo X60, а недавно компания расширила семейство X60, выпустив флагманские смартфоны X60t и X60t Pro +. Сейчас многочисленные отчеты показали, что Vivo работает над своим преемником — смартфонами серии Vivo X70.

Мало того, новый отчет Digital Chat Station на Weibo показывает, что компания будет запускать продукты в категории планшетов, умных часов и ноутбуков.

Сообщается, что компания начала массовое производство планшета под брендом Vivo, а также умных часов, и это лишь вопрос времени, когда Vivo официально выпустит эти продукты и начнет продавать их на рынке. Недавно Vivo подтвердила свой выход на рынок планшетов и добавила, что первое устройство выйдет официально в 4 квартале 2021 года.

Кроме того, Vivo также работает над складным смартфоном, который, как ожидается, будет выпущен в конце этого года. У Vivo есть серия NEX для телефонов, которая включает устройства с экспериментальными технологиями, и поэтому вполне вероятно, что складной смартфон от Vivo является частью ее линейки NEX. В отчетах указывается, что его можно было бы назвать NEX Fold и, основываясь на товарных знаках, поданных компанией, в другом форм-факторе, включая NEX Slide и NEX Roll.

Затем есть собственные ноутбуки Vivo, над которыми компания, похоже, начала работать, но нет информации о том, когда они выйдут на рынок. Скорее всего, он будет работать на чипсете Intel и работать под управлением операционной системы Windows 11.

Источник — Astera.