Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S

Презентация нового поколения настольных процессор от компании Intel пока не состоялась, но уже известны их цены.

В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S. Снимок был сделан в одном интернет-магазине, где предлагают оформить предзаказ на новые чипы.

В сравнении с актуальными рекомендованными ценами на процессоры серии Coffee Lake, новое семейство настольных CPU будет немного дороже.

Конечно нельзя исключать, что цены после презентации процессоров окажутся на одном уровне с текущим поколением.