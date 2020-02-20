Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S

Стали известны цены на новые процессоры Intel Comet Lake-S20.02.2020 21:37
Презентация нового поколения настольных процессор от компании Intel пока не состоялась, но уже известны их цены.
В Сети опубликовали скриншот цен на серию процессоров Intel Comet Lake-S. Снимок был сделан в одном интернет-магазине, где предлагают оформить предзаказ на новые чипы.
В сравнении с актуальными рекомендованными ценами на процессоры серии Coffee Lake, новое семейство настольных CPU будет немного дороже.
Конечно нельзя исключать, что цены после презентации процессоров окажутся на одном уровне с текущим поколением.
Просмотры:Метки: Intel, Intel Comet Lake-S