Стали известны технические характеристики iQOO 8 Pro

Ранее в этом месяце, iQOO представила iQOO 8 и iQOO 8 Pro. В то время как у vanilla есть чип Snapdragon 888, Pro оснащен более мощным чипсетом Snapdragon 888 Plus. Похоже, что iQOO 8 Pro может скоро выйти на мировые рынки, поскольку он появился в консоли Google Play и списке поддерживаемых устройств Google.

В телефонах Android, выпущенных в Китае, нет приложений и сервисов Google. Следовательно, они не нуждаются в сертификации Google. Появление iQOO 8 Pro в консоли Google Play — хороший намек на то, что его глобальный запуск неизбежен.

В Play Console iQOO 8 Pro указан с чипом SM8350 Qualcomm, который представляет собой не что иное, как чипсет Snapdragon 888 Plus. В листинге также упоминается, что он имеет дисплей Full HD + (1080 x 2400 пикселей), 12 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. Недавно один аналитик заявил, что iQOO 8 будет запущен в Индии в сентябре . Вероятно, компания может начать дразнить появление линейки iQOO 8 на разных рынках в ближайший месяц.

IQOO 8 Pro имеет 6,78-дюймовый AMOLED дисплей, что обеспечивает разрешение Quad HD +, частоту обновления 120 Гц, и ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Смартфон работает на ОС Android 11 на базе iQOO UI.

У него есть фронтальная камера на 16 мегапикселей, а его основная камера имеет 50-мегапиксельную основную камеру, 16-мегапиксельный телеобъектив и 48-мегапиксельную сверхширокую камеру. Он имеет аккумулятор емкостью 4500 мАч, который поддерживает быструю зарядку 120 Вт, беспроводную зарядку 50 Вт и обратную беспроводную зарядку 10 Вт.

Источник — Astera.