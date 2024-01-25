Стали известны сроки перехода госкомпаний на отечественный софт

В соответствии с рекомендациями Минцифры, государственные компании и компании с государственным участием обязаны перейти на отечественное программное обеспечение до конца 2024 года.

Это включает использование российских операционных систем, офисных пакетов, антивирусных программ и систем виртуализации с 1 января 2025 года. Кроме того, с 1 января 2026 года они должны перейти на отечественные системы управления базами данных.

Представитель Минцифры отметил, что окончательные сроки перехода будут определены в зависимости от объема цифровой инфраструктуры и данных, которые необходимо перенести при переходе на российские решения. Это позволит установить разные сроки для разных классов программного обеспечения.

Невыполнение этих рекомендаций может негативно сказаться на деятельности государственных компаний, включая возможное ограничение выделения субсидий и других форм финансовой поддержки.

Это решение направлено на поддержку отечественных разработчиков и обеспечение повышенной безопасности информационных систем государства.

Источник: Ведомости.