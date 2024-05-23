Стали известны способы, как досрочно «убить» стиральную машину

Владелец YouTube-канала master-saransk предупредил о режимах работы, которые могут привести к преждевременному износу стиральной машины.

Использование определенных программ может привести к ускоренному износу вашей стиральной машины, поэтому следует быть осторожным.

Во-первых, не рекомендуется устанавливать максимальные значения для скорости отжима и температуры. В различных моделях эти значения могут быть 90 градусов Цельсия, 95 градусов и т. д.

Также следует избегать перегрузки барабана. Важно, чтобы примерно 1/4 или 1/5 объема барабана оставался свободным.

Установка максимальных оборотов приводит к более интенсивному износу компонентов стиральной машины, особенно подшипников. Если вы чередуете максимальные обороты с более низкими, например, 800 оборотов в минуту, ресурс вашего устройства будет дольше.

По возможности регулируйте температуру и количество оборотов в разных программах, чтобы они не были максимальными.

Относительно перегрузки, чем больше белья в барабане, тем большее давление оказывается на подшипники, что также может привести к их износу.

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