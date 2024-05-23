Главная » Новости

Стали известны способы, как досрочно «убить» стиральную машину

Автор На чтение 1 мин Просмотров 172 Опубликовано

Владелец YouTube-канала master-saransk предупредил о режимах работы, которые могут привести к преждевременному износу стиральной машины.

Использование определенных программ может привести к ускоренному износу вашей стиральной машины, поэтому следует быть осторожным.

Во-первых, не рекомендуется устанавливать максимальные значения для скорости отжима и температуры. В различных моделях эти значения могут быть 90 градусов Цельсия, 95 градусов и т. д.

Также следует избегать перегрузки барабана. Важно, чтобы примерно 1/4 или 1/5 объема барабана оставался свободным.

Установка максимальных оборотов приводит к более интенсивному износу компонентов стиральной машины, особенно подшипников. Если вы чередуете максимальные обороты с более низкими, например, 800 оборотов в минуту, ресурс вашего устройства будет дольше.

По возможности регулируйте температуру и количество оборотов в разных программах, чтобы они не были максимальными.

Относительно перегрузки, чем больше белья в барабане, тем большее давление оказывается на подшипники, что также может привести к их износу.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.