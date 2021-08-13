Стали известны спецификации OPPO Dimensity 810

Ранее на этой неделе MediaTek представила чипсеты Dimensity 810 и Dimensity 920. Вскоре после анонса Realme подтвердила, что скоро выпустит новый телефон с Dimensity 810. Ходят слухи, что он может выпустить телефон Realme 8s с чипом D810. Свежая информация, предоставленная китайским аналитиком, показывает, что OPPO скоро выпустит в Китае телефон с питанием от Dimensity 810.

Согласно утечке, смартфон OPPO под управлением Dimensity 810 будет иметь 6,5-дюймовый ЖК-экран с частотой обновления 90 Гц. Хотя это не упоминается в утечке, экран может поддерживать разрешение Full HD +. Для селфи он может иметь 16-мегапиксельную селфи-камеру Samsung S5K3P9.

Основная камера смартфона будет включать 48-мегапиксельный объектив Samsung GM1 в качестве основной камеры, 8-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру Hynix Hi846 и 2-мегапиксельную макро-камеру. Он будет поддерживаться батареей емкостью 5000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 18 Вт.

Он будет оснащен боковым сканером отпечатков пальцев и задней крышкой 3D-пластины. Что касается долговечности, он будет иметь панель из стекла Gorilla Glass на передней панели, а также будет обеспечивать защиту от пыли и воды класса P2i. Наконец, устройство будет продаваться по доступной цене. К сожалению, в утечке нет информации об окончательном маркировочном наименовании устройства.

Из новостей следует отметить , что грядущий телефон OPPO с номером модели PEYM00 был одобрен китайским органом TENAA. В листинге указано, что он имеет 6,43-дюймовый дисплей AMOLED FHD +, 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ / 256 ГБ памяти, 16-мегапиксельную переднюю камеру, 64-мегапиксельную тройную камеру и емкость 4400 мАч. аккумулятор. Предполагается, что он может работать на чипе Dimensity 1200 или Snapdragon 888+.

Источник — Astera.