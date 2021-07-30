Xiaomi уже подтвердила, что 3 августа компания выпустит на рынок Индии свой новый ноутбук RedmiBook. Этот запуск ознаменует дебют портативного устройства под брендом Redmi в Индии.

Помимо даты запуска, бренд ничего не раскрывает о ноутбуке. Но подробности о грядущем продукте уже просочились в сеть, и теперь последняя утечка, проливает свет на спецификации устройства и подробности о ценах.

Китайская компания готовится к запуску RedmiBook 15 в Индии 3 августа, который будет оснащен 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением экрана Full-HD. Панель, скорее всего, будет ЖК-экраном .

Под капотом устройства будут работать процессоры Intel Core i3 и Core i5 11-го поколения в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Ноутбук будет поставляться в двух вариантах с твердотельным накопителем PCIe — 256 ГБ и 512 ГБ.

Ноутбук будет предлагать двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth v5.0 в качестве вариантов подключения. В отличие от первого Mi Notebook, этот будет поставляться с веб-камерой HD, поэтому пользователям не нужно будет подключать веб-камеру отдельно.

О звуковых потребностях позаботятся два динамика мощностью 2 Вт, скорее всего, в стереофонической конфигурации. Что касается портов, устройство будет поставляться с USB Type-C 3.1, USB Type-A, USB 2.0, HDMI и аудиоразъемом.

В отделе программного обеспечения ноутбук будет работать под управлением операционной системы Windows 10. В настоящее время нет информации о емкости аккумулятора, но в утечке говорится, что устройство будет поставляться с зарядным устройством на 65 Вт.

Xiaomi заявила, что стремится расширить свой портфель устройств на индийском рынке, и в соответствии с этим бренд будет запускать такие продукты, как внешние аккумуляторы, наушники, смарт-браслеты и многое другое, которые будут дополнять ее смартфоны и образ жизни пользователей.

Источник — Astera.