Стали известны самые продаваемые планшеты на российском рынке

Во втором квартале 2024 года продажи планшетов на Авито (онлайн-платформе для покупки и продажи товаров) выросли на 8% по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными брендами среди покупателей планшетов были Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei и Lenovo.

Лидером продаж стал бренд Apple, который занимает 43% рынка. На Авито можно найти подержанные планшеты iPad, стоимостью примерно 21 000 рублей, а новые модели продаются около 49 000 рублей.

Бренд Samsung занял второе место с 13% долей рынка. Подержанные планшеты Samsung можно найти примерно за 8 000 рублей, а новые модели стоят около 38 000 рублей.

На третьем месте расположился бренд Xiaomi с 6% долей рынка. Цена на подержанные планшеты Xiaomi составляет около 17 000 рублей, а новые модели продаются около 24 000 рублей. Это на 3% ниже, чем в первом квартале. В топ-5 также входят планшеты Huawei и Lenovo.

Пользователи все больше предпочитают китайские бренды. Бренд Umiio показал самый большой рост продаж за год (почти в 7 раз). Планшеты OnePlus также пользуются повышенным спросом (рост продаж в 5 раз), а HONOR увеличила продажи в 3 раза. Продажи планшетов Xiaomi выросли на 61%.

Источник: Авито.