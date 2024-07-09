Стали известны самые продаваемые на российском рынке видеокарты

Группа М.Видео-Эльдорадо провела анализ продаж видеокарт в каналах продаж М.Видео-Эльдорадо за первое полугодие 2024 года.

По данным компании, продажи видеокарт выросли на 233% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее популярными моделями видеокарт, выбранными покупателями, оказались:

MSI RTX 4060 VENTUS 2X GA Palit NE63060019K9-190AD GA MSI GF RTX 4060 Ti VENTUS 2X Bl 8G OC MSI RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC GA Palit NE63060T19K9-190AD

Сергей Мезин, руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» в группе М.Видео-Эльдорадо, отметил несколько факторов, которые способствовали активным продажам видеокарт.

Во-первых, цены на видеокарты серии RTX 4000 стабилизировались и стали более доступными по сравнению с прошлым годом.

Во-вторых, в 2024 году ожидается релиз множества крупных игр, таких как Elden Ring, Star Wars Outlaws, Test Drive Unlimited, Assasin’s Creed Shadows, Kingdome Come Deliverance 2 и другие.

Кроме того, спрос на мощные графические ускорители растет не только среди геймеров, но и у тех, кто занимается работой с контентом, искусственным интеллектом и другими задачами, требующими высокой вычислительной мощности компьютера.