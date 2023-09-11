Стали известны причины плохой оптимизации Starfield

Разработчик с никнеймом Vkd3d выявил существенные недочеты в коде игры Starfield, которые негативно сказываются на её производительности.

Оказалось, что Starfield некорректно управляет распределением памяти, что не соответствует размерам процессорных страниц. Это может привести к вылетам игры в произвольные моменты, если видеодрайверы не обеспечивают защиту от этого.

Кроме того, Starfield чрезмерно использует функцию dx12 под названием ExecuteIndirect. Этой функции требуются определенные указания от игры, чтобы видеодрайвер мог корректно интерпретировать, что ожидать. Но из-за неверных указаний от Starfield, возникают очереди команд, и некоторые операции приостанавливаются, проверяются и начинаются сначала.

Ранее, в ответ на критику по поводу оптимизации Starfield, Тодд Говард посоветовал игрокам обратить внимание на приобретение более современного ПК.