Стали известны предполагаемые характеристики Xiaomi Mi 11T Pro

В этом году Xiaomi выпустила несколько моделей смартфонов в рамках своей флагманской линейки Mi 11, а теперь китайский технологический гигант готовится выпустить еще одну модель — Mi 11T Pro.

Было несколько утечек, связанных с грядущим смартфоном от Xiaomi, и теперь, в последней разработке, вьетнамский канал Youtube пролил больше света на то, что можно ожидать от грядущего флагманского смартфона Mi 11T Pro.

Что касается конструкции, в отчете говорится, что телефон будет иметь пластиковую заднюю панель, но каркас будет иметь металлическую конструкцию, чтобы сделать телефон прочным.

Говоря о дисплее, в отчете добавлено, что по сравнению со своим предшественником Xiaomi снизит частоту обновления экрана со 144 Гц до 120 Гц, но предложит экран AMOLED вместо ЖК-панели.

Смартфон будет оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 888 или Snapdragon 888+. Недавно смартфон Xiaomi с номером модели 2108111RG, работающий на процессоре MediaTek Dimensity, был сертифицирован и считается грядущим Mi 11T, а чипсетом, вероятно, будет Dimensity 1200 SoC.

Что касается камеры, производительность ранее выпущенных моделей достаточно высока, и ожидается, что компания продолжит предлагать ту же конфигурацию камеры, что и Mi 11 Lite. Это означает, что в телефоне может быть тройная камера, состоящая из 64-мегапиксельного основного датчика, 8-мегапиксельного сверхширокого сенсора и 5-мегапиксельного теле-макрообъектива. На лицевой стороне устройства может быть 16-мегапиксельная камера.

Ожидается, что смартфон будет работать под управлением операционной системы Android 11 с собственным пользовательским интерфейсом MIUI 12.5. Сообщается, что устройство питается от аккумулятора емкостью 5000 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Серия Mi 11T может стать официальной 23 сентября.

Источник — Astera.