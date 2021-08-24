Стали известны предполагаемые характеристики Realme GT Neo Enhanced Edition

Китайский производитель мобильных телефонов Realme только что запустил Realme GT Master Edition как в Китае, так и на мировых рынках. Через несколько дней бренд собирается выпустить еще один телефон серии GT под названием realme GT Neo Enhanced Edition.

Realme GT Neo дебютировал в конце марта. Этот же смартфон также продается как Realme X7 Max в Индии. В конце мая бренд выпустил Realme GT Neo Flash Edition. Три месяца спустя появились спецификации нового устройства в линейке под названием realme GT Neo Enhanced Edition.

По словам эксперта по имени Арсенал на Weibo, realme скоро выпустит новый телефон под названием realme GT Neo Enhanced Edition. Утечка говорит, что фактическое название устройства могло быть другим. Помимо раскрытия существования нового смартфона Realme GT, он также раскрыл его характеристики.

Согласно утечке, предстоящий телефон Realme будет оснащен 6,43-дюймовым дисплеем Samsung E4 Super AMOLED с разрешением 2400 x 1080 пикселей (FHD +), частотой обновления 120 Гц, сенсором отпечатков пальцев на экране и защитой Gorilla Glass 5. Он будет работать на SoC Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 3.1.

Телефон будет содержать тройную заднюю камеру на задней панели, состоящую из основного датчика OmniVision OV64B на 64 МП, сверхширокоугольного устройства Sony IMX355 на 8 МП и монохромного датчика на 2 МП. На передней панели устройства будет использоваться 16-мегапиксельная селфи-камера Sony IMX471.

Другие особенности телефона будут включать стеклянную заднюю панель с ромбовидным кристаллическим узором, алюминиевую раму, двойные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, линейный вибромотор по оси Z и NFC.

Согласно прогнозу, смартфон может быть оценен в 2399 иен (370 долларов) и 2699 иен (417 долларов) для конфигураций хранилища 8 ГБ + 128 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ соответственно.

Источник — Astera.