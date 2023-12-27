Стали известны прайс-листы на замену деталей в новом смартфоне Honor 90 GT

На прошлой неделе компания Honor представила свой новый смартфон Honor 90 GT, который является преемником модели Honor 80 GT.
Это устройство оснащено мощным чипом Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении.
Смартфон уже поступил в продажу, и теперь бренд раскрыл цены на запчасти для него. Самая дорогая часть Honor 90 GT — его материнская плата.
Ее цена начинается от $265 за базовую версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти и достигает $ 375 за версию с 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.
Самые дешевые запчасти для Honor 90 GT — это фронтальная камера на 16 МП и ультраширокоугольная камера на 12 МП. Они стоят около $ 20 каждая.
Вот полный список запасных частей Honor 90 GT и их цены:
Дисплей — $ 110
Батарея — $ 32
Материнская плата:
12 ГБ + 256 ГБ — $ 265
16 ГБ + 256 ГБ — $ 295
16 ГБ + 512 ГБ — $ 320
24 ГБ + 1 ТБ — $ 375
Задняя панель — $ 35
Камеры:
Фронтальная — $ 20
Задняя (основная) — $ 65
Задняя (ультраширокая) — $ 20
Стоимость работы по замене запчастей варьируется от 7 до 20 долларов в зависимости от типа услуги.
Напомним, что Honor 90 GT имеет 6,7-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 2664 x 1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц и частотой ШИМ-димминга 3840 Гц. Под капотом устройства находится чип Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.0. Система охлаждения с трехмерной паровой камерой контролирует тепловые процессы.
Смартфон оснащен двойной камерой, включающей основной сенсор Sony IMX906 с оптической стабилизацией изображения и ультраширокоугольный объектив на 12 МП. На передней панели установлена камера на 16 МП.
Устройство работает на операционной системе MagicOS 7.2, основанной на Android 14, и имеет аккумулятор емкостью 5200 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.
Источник: gizmochina.com.