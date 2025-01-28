Стали известны портреты жертв киберпреступников за последние годы

Согласно исследованиям, проведённым российскими банками, портрет жертв телефонных мошенников изменился за последние годы. В 2020 году чаще всего обманывали мужчин, особенно неженатых, в возрасте до 33 лет или старше 68 лет, которые имели кредитные карты.

В 2022 году наиболее уязвимой группой снова оказались мужчины — горожане в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования.

Однако в 2023 году ситуация изменилась. По данным Центрального банка, жертвами мошенников стали чаще работать женщины в возрасте от 25 до 44 лет, проживающие в городах и имеющие средний уровень дохода и образования.