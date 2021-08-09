Стали известны полные спецификации Xiaomi Mi MIX 4

Согласно новой утечке, Mi MIX 4 будет иметь 6,67-дюймовую панель AMOLED с изогнутыми краями. Он будет поддерживать разрешение Full HD + 1080 x 2400 пикселей, частоту дискретизации касания 480 Гц, частоту обновления 120 Гц, глубину цвета 10 бит. Лицевая сторона телефона защищена стеклом Gorilla Glass Victus.

Под капотом Xiaomi Mi MIX 4 будет присутствовать Snapdragon 888 +. Устройство будет поддерживаться батареей 4500, которая поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и быструю беспроводную зарядку 50 Вт.

В утечке упоминается, что Mi MIX 4 оснащен 20-мегапиксельной камерой под дисплеем. На задней панели устройства расположены тройная камера во главе с 100-мегапиксельным объективом Samsung HMX с поддержкой OIS, 13-мегапиксельный объектив произвольной формы с углом обзора 120 градусов и 8-мегапиксельный перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим увеличением. масштабированием и поддержкой OIS.

Смартфон будет поставляться с другими функциями, такими как две SIM-карты 5G, Wi-Fi 6E, A-GPS, USB-C, NFC, двойные стереодинамики от Harmon Kardon, поддержка звука Hi-Res, линейный двигатель оси X и водонепроницаемость с классом защиты IP68. и пылезащитный корпус. Устройство имеет размеры 162,65 x 75,35 x 8,02 мм и вес 225 граммов. Он будет таких цветов, как Ceramic Grey, Ceramic White и Ceramic Black.

Утечка не содержит информации о ценах на Mi MIX 4. Однако в прошлых отчетах утверждалось, что это будет более дорогое устройство, чем Xiaomi Mi 11 Ultra. Недавно просочившийся рекламный плакат телефона показал, что его задняя камера будет похожа на Mi 11 Ultra, но не будет иметь дополнительный экран.

Завтра на мероприятии, посвященном запуску Mi MIX 4, появятся и другие продукты. Ожидается, что компания анонсирует серию планшетов Mi Pad 5 и высококлассный интеллектуальный динамик.

Источник — Astera.